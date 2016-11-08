Доступ к трем участкам разведения сил на Донбассе снова ограничен - СММ ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook.

«Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)», - сказано в сообщении.

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Наблюдатели замечают, что они могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках. «СММ готова/может наблюдать, но ей нужен доступ. СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирования», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. На 9 октября было запланировано отвода сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.