СБУ задержала боевика одного из "казачих" бандформирований "ЛНР" (видео)

СБУ совместно с полицией задержала боевика одного из «казачих» бандформирований так называемой «ЛНР» задержала в районе проведения АТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. Боевик был сапером.

«Как сообщил боевик оперативникам спецслужбы, подготовку и координацию действий его подразделения осуществляли кадровые военнослужащие РФ, а в его обязанности, в частности, входило обеспечение скрытного подхода диверсионных групп из украинских блокпостов (разминирование)», - отмечается в сообщении.

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«Прошу прощения у украинского народа. Прошу, не делайте моих ошибок» - заявил задержанный боевик.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе за неделю уничтожено 16 и ранено 22 оккупантов, начальник инженерной службы 2-го корпуса" российско-оккупационных войск совершил самоубийство.

"Подтвержденные боевые и небоевые потери противника за прошедшую неделю. В частности, погибло 16 и ранено 22 оккупанты. Эти потери понесли все соединения противника – это три так называемые "полки" и три "бригады", что противостоят нашим войскам во всех горячих точках на фронте", - заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.