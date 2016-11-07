На Донбассе за неделю уничтожено 16 оккупантов – Минобороны

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Подтвержденные боевые и небоевые потери противника за прошедшую неделю. В частности, погибло 16 и ранено 22 оккупанта. Эти потери понесли все соединения противника – это три так называемых "полка" и три "бригады", которые противостоят нашим войскам во всех горячих точках на фронте", - заявил он.

"Также у противника серьезные хлопоты с небоевыми потерями. В частности, совершил самоубийство начальник инженерной службы так называемого "2-го корпуса" российско-оккупационных войск Олег Жариков. А рядового боевика Гришина случайно подстрелили коллеги по грязной работе", - добавил Лысенко.