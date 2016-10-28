На Сумщине бойцов АТО поселили в палатках, военная прокуратура уже отреагировала (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Отмечается, что проверка начата после распространения в СМИ информации относительно ненадлежащих условий размещения военнослужащих 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Установлено, что из-за недостроя казарменного фонда в Глухове Сумской области, военных, прибывших из зоны проведения АТО, размещены в палаточном лагере.

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"Каждая палатка обогревается, развернут медицинский пункт, организовано место для приема душа. Военнослужащие обеспечены питанием и питьевой водой", - утверждается в сообщении.

Сейчас военной прокуратурой Сумского гарнизона осуществляется досудебное расследование по факту растраты средств служебными лицами Северного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины во время строительства казарменного фонда в г. Глухове.

Ранее сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили механизм многомиллионных растрат бюджетных средств, выделенных Минобороны для строительства жилья военнослужащим и участникам антитеррористической операции в городе Каменское на Днепропетровщине.