СБУ разоблачила многомиллионные растраты денег при строительстве жилья для военных

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Как рассказали в СБУ, две коммерческие структуры в прошлом году выиграли тендер на строительство жилья для военных, на что получили из бюджета более двадцати одного миллиона гривень. Сотрудники спецслужбы выяснили, что дельцы вместо возведения нового дома выкупили старую заброшку, в которой и выделили квартиры военнослужащим. Экспертиза установила, что жилье не соответствует государственным строительным нормам, а реальная стоимость квартир в несколько раз ниже.

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"Во время обысков в офисах, автомобилях и по местам жительства фигурантов дела правоохранители изъяли десять тысяч долларов США и документацию, которая доказывает осуществления сделки с бюджетными средствами", - отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к растрате государственных средств. Размер нанесенного бюджету ущерба устанавливается.