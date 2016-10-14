Порошенко завтра передаст ВСУ очередную партию военной техники

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра передаст Вооруженным силам очередную партию военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня в столице.

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По его словам, каждый гражданин имеет право видеть технику, в которую он инвестирует ежемесячно, отчисляя налоги.

"Мы будем и в дальнейшем демонстрировать гражданам результаты работы нашей оборонной промышленности. Завтра (15 октября) я продолжу традицию публичной передачи техники и оружия в войска. На этот раз речь идет о боевой и транспортной авиации, ракетно-артиллерийском вооружении, танках, боевых машинах пехоты, бронетранспортерах, грузовых автомобилях и средствах тылового обеспечения", - заявил президент.