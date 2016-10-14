Населенные пункты не входят в зону разведения сил в зоне АТО - Тука

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1 заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает ТСН.

По его словам, в Станице Луганской зона отвода украинских военных не доходит до КПВВ, на котором они несут службу.

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Тука уточнил, что в "серой зоне" после разведения войск окажутся поля и леса, но люди там не живут.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.