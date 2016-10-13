За сутки в зоне АТО ранены 7 военных
13:55, 13 октября 2016Война
8367
За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО семеро военнослужащих получили ранения и двое получили контузию.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших в рядах украинских войск нет, семь военнослужащих получили ранения и двое получили контузию», - сказал Лысенко.
Читайте такжеСверхмощные многочасовые обстрелы на Мариупольском направлении: за сутки боевики выпустили 777 боеприпасов
Напомним, 12 октября российско-оккупационные войска 36 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе.
Из них 20 обстрелов пришлось на Мариупольское направление, 14 - на Луганское, 2 - на Донецкое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter