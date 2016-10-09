За сутки оккупанты на Донбассе провели 48 обстрелов, на Мариупольском направлении горячо, как в августе

Как сообщает штаб АТО, на Луганском направлении зафиксировано 16 нарушений «режима тишины». Противник прибегал к вооруженным провокациям, применяя тяжелое вооружение. В районе Новозвановки боевики вели огонь по силам АТО из артиллерии 122-го и 152-го калибров, минометов калибра 120 миллиметров, а в направлении Новоалександровки – из минометов 82-го калибра. Неподалеку Крымского враг совершил обстрелы опорных пунктов из гранатометов и стрелкового оружия.

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На Мариупольском направлении со стороны оккупантов зафиксировано 27 обстрелов (наибольшее количество с конца августа).

В направлении Широкино оккупанты неоднократно вели огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, вооружения БМП, стрелкового оружия. В районе Водяного — из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра, а вблизи Павлополя, Марьинки и Старогнатовки противник использовал гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие и огонь снайперов.

На Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов.

Режим тишины боевики нарушали в Каменке, Новгородском, Авдеевке и Троицком, обстреливая подразделения Вооруженных сил Украины из минометов 82-го калибра, вооружения БМП, пулеметов и гранатометов различных систем и стрелкового оружия.