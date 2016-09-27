Лысенко: на линии фронта наблюдается обострение, боевики бьют из запрещенных минометов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Впервые за две последние недели наблюдается определенная эскалация военной обстановки на линии фронта. За прошедшие сутки враг 40 раз нарушил режим прекращения огня. Также вопреки предварительным договоренностям боевики различными путями препятствуют работе международных наблюдателей на линии боевого соприкосновения и в местах, где должен происходить отвод сил и техники", - заявил Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении боевики нарушили режим тишины в традиционных так называемых "горячих точках": в Станице Луганской и в Попаснянском районе. Зафиксировано, что бандформирования 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Враг применял исключительно легкое вооружение.

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Также Лысенко рассказал, что на Донецком направлении снова фиксируются обстрелы из минометов, использование которых запрещено Минскими договоренностями. По данным спикера, боевики выпустили 18 мин из минометов калибром 120 мм. Обстрелы велись из бронетехники в районе поселка Нижнее Лозовое, а также боевики выпустили еще 6 мин вблизи Зайцево. По его словам, продолжаются вооруженные провокации в Зайцево, Троицком и в Авдеевке. Всего на Донецком направлении боевики 12 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Кроме того, спикер рассказал, что на Мариупольском направлении боевики снова активизировались (после рекордно низкого количества вооруженных провокаций 25 сентября). "2/3 этих провокаций произошли в Марьинке. Там враг стрелял из легкого вооружения. Были активными снайперы противника. Также неспокойно было в районе Павлополя и Широкино, а у Старогнатовке враг произвел один обстрел из БМП", - добавил он. Всего на Мариупольском направлении зафиксировано 18 обстрелов со стороны боевиков.