В Станице Луганской боевики 4 дня воевали между собой - Бессмертный

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, передает ТСН.

"Неделю назад в Станице Луганской военные формирования так называемого "2-го армейского корпуса", сформированные из украинцев под командованием россиян, совершили между собой бой. Он длился четверо суток с применением в отдельных фрагментах тяжелого оружия. Они воевали между собой. Понятно, что снаряды залетали на украинскую территорию", - сказал он.

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Бессмертный утверждает, что на оккупированной территории Донбасса ежедневно происходят бои между различными группами сепаратистов.

"Это по сути микробандформирования, которые борются за власть. Вы посмотрите на последние закрытые отчеты, которые дает разведка, о том, что происходит с деньгами, которые направляет туда Россия. Дебальцево – 3 млрд рублей бандюк похитил. В Луганске – дележ денег, постоянные мятежи против Плотницкого, тоже самое в Донецке происходит", - сказал он.

Роман Безсмертный заявляет, что оккупированные боевиками районы Донбасса еженедельно наполняются новым оружием и это оружие будет стрелять".

"Мы имеем котел, где серая зона, через которую не только Украина, но и Европа наполняется оружием. Это динамит, который является ричагом войны против Украины, а еще больше – войны против Европы", - сказал он.