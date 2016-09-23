В Минске определили еще четыре участка на линии разграничения на Донбассе - Марчук

Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, передает ТСН.

Читайте такжеМарчук заявил, что представители боевиков еще не подписали решение о разведении сил на Донбассе

По его словам, эти участки будут определены 5 октября в случае, если нынешнее перемирие на Донбассе будет успешным и успешно пройдет разведения сил на первых трех участках в зоне АТО. "Главная цель – это выйти на отвод по свой линии фронта", - отметил Марчук.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.