За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб и не был ранен - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Вследствие боевых действий ни один из украинцев не был ранен и не погиб», - сказал он.

Лысенко отметил, что на Донецком направлении за прошедшие сутки произошло 12 вражеских обстрелов, три из них - из тяжелого вооружения. Наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы в авдеевской промзоне.

«Оккупанты обстреливали наши позиции и днем, и ночью. Кроме всех образцов легкого вооружения, к вечеру противник совершил два минометных обстрела», - сообщил Лысенко.

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По его словам, огонь велся из Ясиноватой и поселка Минеральное. Также обстрелы были зафиксированы в селе Нижнее Лозовое на Светлодарской дуге, где противник осуществил минометный обстрел позиций украинских военных.

На Мариупольском направлении вражеский огонь был зафиксирован в Марьинке и на участке фронта Павлополь - Широкино. Оккупанты применяли как легкое вооружение, так и БМП. Всего на мариупольском направлении за прошедшие сутки произошло 14 вражеских обстрелов.

На луганском направлении за прошедшие сутки вражеских обстрелов не зафиксировано.