За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб и не был ранен - Лысенко
За сутки в зоне проведения АТО погибших и раненых украинских военных нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«Вследствие боевых действий ни один из украинцев не был ранен и не погиб», - сказал он.
Лысенко отметил, что на Донецком направлении за прошедшие сутки произошло 12 вражеских обстрелов, три из них - из тяжелого вооружения. Наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы в авдеевской промзоне.
«Оккупанты обстреливали наши позиции и днем, и ночью. Кроме всех образцов легкого вооружения, к вечеру противник совершил два минометных обстрела», - сообщил Лысенко.
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По его словам, огонь велся из Ясиноватой и поселка Минеральное. Также обстрелы были зафиксированы в селе Нижнее Лозовое на Светлодарской дуге, где противник осуществил минометный обстрел позиций украинских военных.
На Мариупольском направлении вражеский огонь был зафиксирован в Марьинке и на участке фронта Павлополь - Широкино. Оккупанты применяли как легкое вооружение, так и БМП. Всего на мариупольском направлении за прошедшие сутки произошло 14 вражеских обстрелов.
На луганском направлении за прошедшие сутки вражеских обстрелов не зафиксировано.