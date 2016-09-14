Расстрел военных в зоне АТО: дезертиру "светит" пожизненное заключение

Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, из допроса подозреваемого с участием адвоката возникает «большая необходимость назначать комплексную судебно-психиатрическую экспертизу, в соответствии с теми показаниями, которые дает задержанный в части помутнения разума».

Матиос также сообщил, что подозреваемому грозит пожизненное заключение. "За убийство одного и более лиц, а также нанесение тяжких телесных повреждений - 15 лет или пожизненное заключение. Это по совокупности собранных доказательств будет определяться ", - отметил он.

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12 сентября штаб АТО сообщил, что диверсионно-разведывательная группа боевиков атаковала позиции украинских военных в районе Станицы Луганской на Луганщине. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести.

Позже стало известно, что огонь открыл вооруженный дезертир, сегодня его уже задержали.