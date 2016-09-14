Задержанный дезертир объяснил мотивы расстрела украинских военных в зоне АТО

Об этом заявил прокурор сил АТО Константин Кулик, передает "Громадське радіо".

По его словам, военнослужащий был задержан сотрудниками полиции вместе с военной прокуратурой Луганского гарнизона в с. Артемово Луганской области вблизи места совершения преступления.

"Последний пояснил, что на него периодически находило затмение после общения с женой, в тот день она дала трубку своему любовнику и после общения у него снова снова начался приступ, во время которого он совершил преступление", - сообщил Кулик.

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По информации прокурора, военный пошел в лес, хотел застрелиться, однако ему не хватило сил.

12 сентября штаб АТО сообщил, что диверсионно-разведывательная группа боевиков атаковала позиции украинских военных в районе Станицы Луганской на Луганщине. В результате нападения погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести.

Позже стало известно, что огонь открыл вооруженный дезертир, который после происшествия мог скрыться на оккупированной территории. Военная контрразведка предполагает, что он мог быть связан с боевиками.