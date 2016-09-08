ФСБ запугивает жителей оккупированной Луганщины из-за распространения проукраинских настроений – разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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"В связи с ростом открытых проявлений проукраинских настроений среди населения временно оккупированных районов Луганской области, в т.ч. стихийных собраний для демонстративного осуждения деятельности российских оккупационных войск и предателей, сотрудники ФСБ РФ активизировали меры по запугиванию местных жителей и усилению полицейского режима", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что с начала сентября в ключевых городах области: Луганске, Алчевске, Дебальцево демонстративно, без каких-либо юридических оснований, прослушиваются телефонные разговоры местных жителей и проводятся мероприятия по расширению сети осведомителей.

"По каждому факту зафиксированного недовольства действиями российских оккупационных войск и т.наз. "власти ЛНР", а также поддержки Украины проводится задержание "нарушителей" и их запугивание последствиями, в т.ч. возможной уголовной ответственностью по любым вымышленным обвинениям", - сообщили в ГУР Минобороны.