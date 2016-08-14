Ситуация в зоне АТО неспокойная, в Попасной днем боевики били из тяжелой артиллерии – штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

В частности, на Донецком направлении, нарушая Минские соглашения, российские оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Автоматические станковые гранатометы враг применил в Майорске. В Верхньоторецком дважды проявил себя снайпер.

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На Мариупольском направлении в Марьинке и Талаковке вражеский огонь открывался из 120 мм минометов и пулеметов крупного калибра, а по позициям в Гнутово и Широкино противник применил ручные противотанковые гранатометы. В районе Красногоровки провокации продолжались с использованием стрелкового оружия.

«На Луганщине противник нагло нарушил режим тишины, среди бела дня применив огонь тяжелой артиллерии и 120 мм минометов по Попасной. Обстрелы из минометов 82 мм калибра и крупнокалиберных пулеметов продолжались в течение дня в Новоалександровке. В Новозвановке и Крымском оккупанты вели в основном гранатометний огонь», - сообщили в штабе АТО.