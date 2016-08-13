Штаб АТО: сегодня российские оккупанты 22 раза обстреляли позиции украинских бойцов

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в сводке по состоянию на 18:00.

"В течение суток противник продолжил обстрелы позиций сил АТО вдоль всей линии разграничения. Зафиксировано 22 случая нарушения врагом режима прекращения огня", - сказано в сообщении.

По данным штаба, на Мариупольском направлении российские оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям сил АТО, трижды - из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии.

"Более чем сотней снарядов калибра 122 мм обстреляны наши опорные пункты в Лебединском и Солодком. Под огонь из минометов 120 калибра попала Талаковка. В Николаевке и Богдановке еще до рассвета состоялись непродолжительные боевые столкновения, во время которых враг применил гранатометы и стрелковое оружие. Огонь из противотанкового ракетного комплекса противник открывал вблизи Старогнатовки, из крупнокалиберных пулеметов - в Марьинке", - сообщили в пресс-центре.

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На Донецком направлении противник осуществлял минометные обстрелы по позициям украинских бойцов в районе Авдеевки и Новоселовки. В Новгородском огонь открывался из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Также из крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли по защитникам Троицкого.

Также в штабе добавили, что в Луганской области противник вел огонь из минометов по Новотроицкому. В Желтом враг применил гранатометы, также там была зафиксирована снайперская активность.