Количество правонарушений в армии в этом году сократилось в полтора раза - служба правопорядка ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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«Благодаря настойчивым совместным действиям органов военного управления, вместе с военной прокуратурой, Нацполицией, общественностью, военно-гражданскими администрациями есть определенные сдвиги в состоянии воинской дисциплины», - отметил он.

«В течение 2016 года состояние правопорядка в ВСУ вступил тенденции к улучшению. В армию приходят контрактники, более мотивированные, более подготовленные. В течение семи месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество правонарушений сократилось в 1,5 раза», - заявил Криштун.