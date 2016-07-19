Минобороны: с начала года на службу в ВСУ зачислены более 40 тысяч контрактников
13:30, 19 июля 2016Общество
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С начала года на службу в ряды Вооруженных сил Украины зачислено свыше 40 тыс. контрактников.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины подполковник Оксана Гаврилюк.
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«Граждане Украины продолжают поступать на военную службу по контракту. С начала года контракт с армией подписали уже более 40 тыс. военнослужащих, из которых 4,5 тыс. – это офицеры», - заявила она.
Таким образом, по словам Гаврилюк, ежемесячно ряды украинского войска пополнят более 6 тыс. контрактников, что в разы превышает показатели прошлых лет.
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