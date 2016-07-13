Оккупанты сегодня 28 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Российские оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне проведения АТО. Сегодня они 28 раз открывали огонь по позициям украинских армейцев», - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении противник прибег к вооруженным провокациям в районе Опытного и Песков, где из запрещенной Минскими договоренностями 122-миллиметровой артиллерии бил по украинским опорным пунктам, а впоследствии применил минометы 82 калибра.

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«Защитников Авдеевки российские оккупационные войска накрывали 120-мм и 82-мм минометами и вели гранатометный огонь. На Светлодарской дуге из крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял поселок Луганское», - проинформировали в штабе.

На Мариупольском направлении под огонь из 120-мм минометов попали украинские военные в Старогнатовке, Богдановке и Новогригорьевке. Минометы 82 калибра враг применял в Красногоровке, Марьинке и Талаковке. Кроме того, оккупанты применили гранатометы по Широкино и Водяному, а крупнокалиберные пулеметы - в Гранитном.

На Луганщине из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли Станицу Луганская, сообщает штаб АТО.