Геращенко: Миссия ОБСЕ признала, что боевики шантажируют украинскую сторону, удерживая заложников

"Боевики уже откровенно не скрывают, что освобождение заложников должно состояться только после амнистии. Следовательно, незаконно удерживаемые украинцы стали настоящими заложниками ОРДЛО. Боевики удерживают заложников, выторговывая свое будущее. Чистый шантаж!" - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

"На 66 обращений от украинской стороны относительно содержания заложников мы получили только 13 ответов. А только снова выслушали шантаж об амнистии. Кстати, даже нейтральная и отстраненная миссия ОБСЕ, наконец, признала, что процесс освобождения заложников фактически заблокирован требованием амнистии", - сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе.

Читайте такжеТеррористы на оккупированном Донбассе создали 62 лагеря, где пытали и убивали заложников - Матиос

"Кроме темы освобождения заложников, находящихся в тюрьмах на оккупированных территориях и где, к большому сожалению, нет никакого прогресса в данный момент, мы затронули вопрос освобождения украинских узников, которых удерживают в российских тюрьмах. [...] Надеемся, вскоре будем иметь позитивные новости относительно судьбы Г. Афанасьева и Ю. Солошенко", - написала Геращенко.

"Хочу поблагодарить координаторов ОБСЕ, которые сегодня чуть ли не впервые четко заявили, что гуманитарная составляющая требует большего внимания от нормандского формата! Ибо без решения гуманитарных вопросов невозможно урегулирование политического блока", - констатировала она.