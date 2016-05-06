Нацгвардейцы-участники одного из первых боев на Донбассе получили награды (фоторепортаж)

14:06, 06 мая 2016
Война
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В учебном центре НГУ "Старое" на Киевской области 5 мая состоялась торжественная церемония вручения наград нацгвардейцам, которые принимали участие в бою вблизи населенного пункта Семеновка Донецкой области два года назад.

Арсен Аваков вручає винагороду герою протистояння / УНІАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, участников противостояния 5 мая 2014 под Семеновкой наградили отличиями МВД Украины "Огнестрельное оружие" и присвоили внеочередные воинские звания.

В церемонии, кроме самих военных-героев, принимали участие командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, а также действующие военнослужащие Нацгвардии.

Знак отличия МВД ''Огнестрельное оружие'' во время церемонии
Знак отличия МВД "Огнестрельное оружие" во время церемонии /  © УНИАН
Арсен Аваков вручает награду герою противостояния
Арсен Аваков вручает награду герою противостояния /  © УНИАН
Командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров и министр внутренних дел Арсен Аваков в учебном центре НГУ ''Старое''
Командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров и министр внутренних дел Арсен Аваков в учебном центре НГУ "Старое" /  © УНИАН
Юрий Аллеров и Арсен Аваков во время церемонии вручения наград гвардейцам, которые принимали участие в бою вблизи Семеновки
Юрий Аллеров и Арсен Аваков во время церемонии вручения наград гвардейцам, которые принимали участие в бою вблизи Семеновки /  © УНИАН
Торжественная церемония вручения наград нацгвардейцам
Торжественная церемония вручения наград нацгвардейцам /  © УНИАН
Бойцы Национальной гвардии во время церемонии
Бойцы Национальной гвардии во время церемонии /  © УНИАН
Военнослужащие во время церемонии вручения наград
Военнослужащие во время церемонии вручения наград  /  © УНИАН
Боец Национальной гвардии после церемонии вручения наград
Боец Национальной гвардии после церемонии вручения наград /  © УНИАН
Военнослужащие НГУ после церемонии вручения наград
Военнослужащие НГУ после церемонии вручения наград /  © УНИАН
Командующий НГУ Юрий Аллеров во время церемонии перед военными
Командующий НГУ Юрий Аллеров во время церемонии перед военными /  © УНИАН
Военнослужащие НГУ после церемонии вручения наград
Военнослужащие НГУ после церемонии вручения наград /  © УНИАН
Танк в учебном центре НГУ ''Старое''
Танк в учебном центре НГУ "Старое" /  © УНИАН
Пушка в учебном центре НГУ ''Старое''
Пушка в учебном центре НГУ "Старое" /  © УНИАН
Танк в учебном центре НГУ ''Старое''
Танк в учебном центре НГУ "Старое" /  © УНИАН

Как отметил глава МВД в своем блоге на "Украинской правде": "5 мая 2014-го. Это было одно из первых кровопролитных столкновений в этой войне. Это был первый день, когда сепаратисты под руководством Гиркина применили тяжелое вооружение против наших подразделений...".

Аваков вспомнил, как проходил этот бой с участием бойцов НГУ и спецподразделения "Альфа".

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"Не смотря ни на что, тот бой остался за нами. Серьезно потрепанные подразделения сепаратистов отступили к промзоне Славянска. Перехваты, расшифрованный чуть позже, показали, что враг впервые потерпел ощутимые потери: свыше 40 погибших и более 200 раненых. Нацгвардейцы и "альфовцы" получили (в масштабах боя) минимальные потери – трое погибших и восемь раненых... Это соотношение потерь в бою говорило о боевой подготовке и мотивированности наших подразделений... После боя под Семеновкой враг окрестил наших "черными бесами" – за черные форменные мундиры нацгвардейцев и альфовцев, невероятную храбрость и ярость к врагу... Их называли иностранными наемниками, а это были просто наши ребята...", - добавил министр.

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