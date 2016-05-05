В Донецк из Тольятти прибыло подразделение, в которое входили Александров и Ерофеев - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, на временно оккупированной части Донбасса продолжается усиление и ротация передовых подразделений РФ на Новоайдарском, Славянском и Донецком направлениях.

Так, в Донецк прибыло подразделение 3-й отдельной бригады специального назначения (Тольятти) центрального округа вооруженных сил Российской Федерации. Установлено, что командиром бригады является полковник ВС РФ Щепин Сергей Анатольевич.

"Обращаем особое внимание, что два военнослужащих этого соединения капитан ВС РФ Евгений Ерофеев и сержант ВС РФ Александр Александров, согласно решению Голосеевского районного суда Киева от 18 апреля, были приговорены к лишению свободы сроком на 14 лет и признаны виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц, содействии деятельности террористической организации, совершении теракта, применении оружия для провокации военного конфликта", - отмечается в сообщении.

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На Новоайдарском направлении зафиксировано усиление подразделений боевиков в районах Раевки, Крутой Горы, Желтого из состава 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) ВС РФ.

На Славянском направлении усиление боевиков зафиксировано в районе Чернухино из состава 1-го мотострелкового батальона 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево).

Кроме того, продолжается поставки вооружения и военной техники, а также горюче-смазочных материалов с территории РФ.

"3 мая до железнодорожной станции Иловайск прибыло шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30, шесть топливозаправщиков, пять цистерн с ГСМ (250 тонн)", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона продолжает предоставлять информацию представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, самоходных артиллерийских установок, артиллерийских систем и 122-миллиметровых ракетных систем залпового огня “Град”, которые были зафиксированы в районах Макеевки и Донецка.

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