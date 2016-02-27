Боевики накрывают укрепления сил АТО огнем из запрещенных минометов
Боевики незаконных бандформирований продолжают нарушать условия перемирия и вести огонь по позициям сил АТО.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что традиционно количество обстрелов увеличивается с наступлением сумерек.
"На Донецком направлении враг обстреливал наши опорные пункты из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Зайцево, Новгородского и Луганского. Наши укрепления неподалеку Зайцево подвергались обстрелу из минометов калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении штаба.
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Кроме того, на Мариупольском направлении российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по опорным пунктам ВСУ близ Марьинки и Новотроицкого. Из зенитной установки боевики обстреляли позиции украинских бойцов вблизи Березового.
На отдельных участках по линии разграничения подразделения сил АТО открывали ответный огонь из стрелкового оружия.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 годину27 февраля 2016 года:Боевики незаконных бандформирований продолжают...Опубликовано Пресс-центр штаба АТЕ26 февраля 2016 г.