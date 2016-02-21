За сутки в зоне АТО погиб военный

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины погиб один военнослужащий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий", - сказал он и уточнил, что военный был ранен возле населенного пункта Марьинка во время обстрелов террористов.