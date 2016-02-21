За сутки в зоне АТО погиб военный
13:17, 21 февраля 2016Война
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Военный был ранен возле населенного пункта Марьинка во время обстрелов террористов.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины погиб один военнослужащий.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий", - сказал он и уточнил, что военный был ранен возле населенного пункта Марьинка во время обстрелов террористов.
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