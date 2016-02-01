"Деэскалация" конфликта на Донбассе: боевики накрывают позиции сил АТО из "отведенного" оружия

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки боевики 53 раза открывали огонь по позициям сил АТО, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

"Наши укрепления в районе Красногоровки и Зайцево противник в течении суток обстреливал из стрелкового оружия и минометов калибра 82 и 120-мм. В районе Майорска боевики применили минометы и крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, позиции украинских воинов в Новгородском подверглись вражескому обстрелу из БМП и гранатометов различных систем.

Также напряженной остается обстановка на окраинах временно оккупированного Донецка. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты украинских военных в Авдеевке, Песках, Опытному, Марьинке и на шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении минометному обстрелу подверглись украинские позиции в районе Старогнатовки.