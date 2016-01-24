Сегодня в Мариуполе будут вспоминать жертв обстрела "Градами" боевиков жилых домов год назад

Как сообщает Мариупольский горсовет, в связи с годовщиной трагических событий в «Восточном» 24 января объявлен на территории Мариуполя Днем памяти.

В 11.30 пройдет общегородская минута молчания по погибшим в результате теракта.

В это время на 60 секунд будут включены электросирены.

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Как сообщал УНИАН, утром 24 января 2015 года террористы из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибло более 30 человек, более 100 были ранены. В результате обстрела были повреждены 55 многоэтажных домов, в 11 из них было прямое попадание ракет.

Позже в СБУ заявили, что контрразведка спецслужбы ликвидировала российско-террористическую группировку, которые 24 января обстреляли кварталы в Мариуполе.