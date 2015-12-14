Полторак заявил, что ВСУ готовы к обострению ситуации на Донбассе

Вооруженные силы Украины готовы к возможному обострению ситуации на востоке государства с нового года, когда завершится действие Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр обороны Степан Полторак.

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«Я подчеркиваю каждый раз, что очень трудно предсказать действия террористических группировок, особенно тогда, когда они управляются из Кремля. Вооруженные силы Украины на сегодня делают все возможное, чтобы быть готовыми к непредсказуемым действиям. У нас сегодня достаточно сил и средств находится в районе проведения АТО. Мы выполнили все требования Минских соглашений, что касается Вооруженных сил Украины», - сказал министр.

По его словам, также большое количество военнослужащих проходит обучение на полигонах, чтобы быть готовыми к противодействию в случае нарушения российско-террористическими группировками перемирия или наступления.