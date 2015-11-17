Боевики на Донбассе обстреливают Михайловку, которая находится под их же контролем - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"Сегодня вечером российско-террористические наемники выдвинулись из населенного пункта Михайловка в сторону наших позиций. Когда расстояние до украинских военных составило чуть более трех километров, террористы остановились и открыли огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Михайловка, который до сих пор продолжается", - говорится в сообщении.

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В Штабе АТО считают, что такими действиями боевики пытаются дискредитировать ВСУ, или, "как это уже неоднократно было, внутренние конфликты".

Увага! Сьогодні увечері російсько-терористичні найманці висунулися з населеного пункту Михайлівка у бік наших позицій. К... Posted by Прес-центр АТО on Tuesday, November 17, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня в зоне проведения антитеррористической операции наблюдалась тенденция к уменьшению активности обстрелов.