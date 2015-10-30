По всей линии разграничения завершен отвод артиллерии калибром менее 100 мм - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что день в зоне проведения АТО прошел без нарушений Минских договоренностей.

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Кроме того, сообщается, что в городе Сватово представители ГСЧС и военные саперы продолжают устранять последствия пожара, возникшего вчера на военных складах.

«Работают пожарные танки. Взрывы, которые слышат местные жители неподалеку, – это результат работы саперов, которые обнаруживают не разорвавшиеся боеприпасы и уничтожают их на полигоне неподалеку», - сказано в сообщении.

Кроме того, военнослужащие оказали помощь в транспортировке и сопровождении строительных материалов для школы города Зайцево. Восстановительные работы начнутся завтра.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

28 октября министр обороны Украины Степан Полторак констатировал, что Вооруженные силы Украины и боевики отводят технику от линии соприкосновения по плану.