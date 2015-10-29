АП: Отток боевиков в Сирию не влияет на ситуацию на востоке Украины
Представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник считает, что отток боевиков из Донбасса в Сирию не влияет на ситуацию на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
"По нашим оперативным данным, действительно, военнослужащие Российской Федерации постоянно вербуют местных боевиков (на Донбассе - УНИАН) для того, чтобы они участвовали в сирийском конфликте", - сказал он.
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В то же время Мотузяник отметил, что не может назвать количество бойцов незаконных вооруженных формирований из Донбасса, которые уже согласились на это или уже участвуют в боевых действиях в Сирии. "Однако, действительно, мы знаем, что такое привлечение происходит", - добавил он.
Относительно того, уменьшилась ли из-за этого активность боевиков на Донбассе, Мотузяник отметил, что там постоянно действуют вражеские диверсионные группы. "Мы знаем, что у нас периодически военнослужащие получают ранения в результате подрыва на растяжках, которые устанавливают эти диверсионно-разведывательные группы. Вместе с тем, активных боевых действий мы сейчас не фиксируем. И единичные обстрелы - не более одного-двух в сутки", - сказал он и добавил, что "не стал бы связывать эти два события с тем, что происходит на востоке Украины".
Мотузяник считает, что "отток боевиков для участия в сирийском конфликте не влияет на то, что происходит на востоке нашего государства".
Как сообщал УНИАН, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что боевиков на Донбассе активно агитируют ехать воевать в Сирию. По его словам, украинская разведка подтверждает информацию о том, что "происходит активная агитация среди боевиков, которые имеют опыт непосредственного участия в боевых действиях, для того, чтобы их отправлять воевать в Сирию".
30 сентября Совет Федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. Российские воздушно-космические силы наносят авиаудары на территории Сирии якобы по позициям террористической организации "Исламское государство". РФ поддерживает действующую власть Сирии во главе с президентом Башаром Асадом.