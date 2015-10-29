В районе Майорска происходят столкновения между группами боевиков - Тымчук
Кроме того, зафиксирован ряд боестолкновений с применением тяжёлого пехотного вооружения между вооружёнными формированиями на территории, подконтрольной боевикам, в непосредственной близости к линии фронта.
В районе Майорска фиксируются боестолкновения между группами боевиков.
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
Отмечается, что в течении прошедших суток подразделения российско-террористических войск в зоне АТО неоднократно открывали огонь из стрелкового вооружения и автоматических гранатомётов в сторону украинских позиций.
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Кроме того, зафиксирован ряд боестолкновений с применением тяжёлого пехотного вооружения между вооружёнными формированиями на территории, подконтрольной боевикам, в непосредственной близости к линии фронта.
В частности, по данным ИС, в районе Майорска, а также восточнее (между н.п.Гольмовский и Зайцево) зафиксировано сразу несколько перестрелок между бандформированиями, в том числе с применением гранатомётов и миномётов.