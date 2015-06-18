Боевики дважды группами атаковали силы АТО в районе Марьинки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«На Донецком направлении за несколько часов до рассвета в районе города Марьинка произошло два боестолкновения подразделений сил АТО с группами боевиков по 30 и 150 человек с использованием стрелкового оружия и минометов. Все приступы были отбиты. Однако обстрелы города с применением тяжелого вооружения продолжались целый день», - сказал он.

Также, по словам Лысенко, боевики активно вели огонь в районе Красногоровки и Донецкого аэропорта.

В районе Светлодарского водохранилища противник пытается найти слабые места в нашей обороне в предместьях Луганского и Лозового, сказал Лысенко.