Боевики дважды группами атаковали силы АТО в районе Марьинки
Силы АТО в районе Марьинки Донецкой области перед рассветом дважды вступали в бой с группами боевиков по 30 и 150 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«На Донецком направлении за несколько часов до рассвета в районе города Марьинка произошло два боестолкновения подразделений сил АТО с группами боевиков по 30 и 150 человек с использованием стрелкового оружия и минометов. Все приступы были отбиты. Однако обстрелы города с применением тяжелого вооружения продолжались целый день», - сказал он.
Также, по словам Лысенко, боевики активно вели огонь в районе Красногоровки и Донецкого аэропорта.
В районе Светлодарского водохранилища противник пытается найти слабые места в нашей обороне в предместьях Луганского и Лозового, сказал Лысенко.