Боевики ранили одного военнослужащего неподалеку от Донецкого аэропорта - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

По его словам, вчера на Луганском и Мариупольском направлениях сохранялось полное затишье.

«Единственным местом, где боевики нарушили перемирие, был район Донецкого аэропорта. С использованием стрелкового оружия и гранатометов враг провоцировал украинских военных, занимающих позиции вблизи аэропорта. Тяжелое вооружение при этом не применялось. В результате действий незаконных вооруженных формирований в этом районе был ранен один украинский военнослужащий», - сказал Лысенко.

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При этом спикер сообщил, что боец получил ранение в районе шахты «Бутовка».

Также Лысенко заметил, что противник продолжает вести воздушную разведку.

«Не прекращается вражеская разведка мест дислокации украинских военных. Так, вчера в Донецкой области было зафиксировано 2 полета беспилотников противника», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в общем, на протяжении 11 сентября незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины.

А уже сегодня, 12 сентября с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО обстрелов не было, отмечают в штабе АТО.