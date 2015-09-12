Боевики ранили одного военнослужащего неподалеку от Донецкого аэропорта - штаб
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции неподалеку от Донецкого аэропорта был ранен один украинский военнослужащий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.
По его словам, вчера на Луганском и Мариупольском направлениях сохранялось полное затишье.
«Единственным местом, где боевики нарушили перемирие, был район Донецкого аэропорта. С использованием стрелкового оружия и гранатометов враг провоцировал украинских военных, занимающих позиции вблизи аэропорта. Тяжелое вооружение при этом не применялось. В результате действий незаконных вооруженных формирований в этом районе был ранен один украинский военнослужащий», - сказал Лысенко.
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При этом спикер сообщил, что боец получил ранение в районе шахты «Бутовка».
Также Лысенко заметил, что противник продолжает вести воздушную разведку.
«Не прекращается вражеская разведка мест дислокации украинских военных. Так, вчера в Донецкой области было зафиксировано 2 полета беспилотников противника», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в общем, на протяжении 11 сентября незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины.
А уже сегодня, 12 сентября с полуночи и до 6 утра, в зоне АТО обстрелов не было, отмечают в штабе АТО.