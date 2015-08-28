На Луганском направлении боевики наращивают количество обстрелов, неспокойно в районе Бахмутской трассы – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации Президента Украины по вопросам Антитеррористической операции Андрей Лысенко.

"На Луганском направлении боевые действия постепенно интенсифицируются", - сказал Лысенко.

По его словам, вчера утром противник провел артобстрел позиций сил АТО в районе с. Сизое, расположенное почти на российско-украинской границе. По данным разведки, огонь велся с рекордно далекого расстояния - до 15 км, из района с. Белоскелеватое, расположенном между Луганском и Краснодоном. Кроме этого, продолжаются минометно-гранатометные обстрелы Станицы Луганской, при этом противник открывает огонь только в темное время суток. Еще один минометный обстрел произошел вчера вблизи Старого Айдара.

Также Лысенко отметил, что вчера было очень неспокойно севернее Бахмутской трассы. Вечером между боевиками и силами АТО произошло до десяти перестрелок на участке Трехизбенка - Крымское - Орехово. Противник применял минометы, в том числе 120-миллиметровые, которые подлежат отводу в тыл согласно Минским договоренностям.

В Золотом и Попасной вчера было тихо.

Зато в с. Троицкое зафиксировано 5 эпизодов нарушения режима тишины - минометный обстрел оккупантов, выстрелы из вражеских БМП, работа боевиков-снайперов и несколько мелких провокаций.

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На Донецком направлении в районе Светлодарской дуги сохраняется напряженная боевая обстановка. В районе с. Луганское противник снова применил артиллерию. Также там активно работают вражеские снайперы.

В то же время по периметру оккупированной Горловки ситуация относительно спокойная. В течение дня несколько вражеских провокаций произошло в Майорске, Кирово и Новгородской. Тяжелое вооружение противником не применялось. На участке фронта от Горловки до Ясиноватой вчера было тихо.

Вместе с тем, как отметил Лысенко, несколько обострилась ситуация у Донецкого аэропорта. В частности, наши позиции в Опытном вновь были обстреляны из установки «Град». По данным разведки, огонь велся с артпозиций оккупантов в Путиловском лесу. Сильный артобстрел произошел около Авдеевки, причем часть снарядов разорвалась в жилых кварталах. В Песках и Опытном регулярно идут перестрелки на переднем крае. Аналогичная обстановка в Марьинке, где в течение суток противник нарушил перемирие 17 раз.

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На выезде из Донецка в сторону Волновахи вчера было тихо.

В то же время на Мариупольском направлении основные боевые действия велись на укрепленном рубеже обороны Богдановка - Старогнатовка. С утра до позднего вечера противник провел 16 мощных артиллерийских и минометных обстрелов наших позиций. Кроме этого, в ходе обстрела, под вражеский огонь попало с. Николаевка, расположенное к югу от Докучаевска. Однако в результате умело организованной обороны потерь среди наших бойцов на этом участке фронта не было.

Также боевики обстреляли из миномета Чермалык, а из 122-миллиметровых орудий - украинские позиции восточнее Лебединского. Гаубичная батарея противника расположена у соседнего с. Коминтерново.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики более 100 раз открывали огонь по позициям сил АТО.