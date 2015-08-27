Боевики ночью начали обстрел Попасной

Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный активист Сергей Шахов.

По его словам, обстрел ведется из Стаханова со стороны террикона шахты Чеснокова, Стахановского ставка и Ферросплавного завода.

Шахов отмечает, что большинство людей укрылись от обстрелов в подвалах.

Снова стрельба! Террористы-казаки решили порезвиться. В Стаханове со стороны террикона шахты Чеснокова, Стахановского ... Posted by Сергій Шахов on Wednesday, August 26, 2015

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