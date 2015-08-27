Боевики ночью начали обстрел Попасной
02:31, 27 августа 2015Война
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Боевики в ночь на четверг, 27 августа, начали обстрел Попасной Луганской области.
Обстрел Попасной ведется из Стаханова / google.com
Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный активист Сергей Шахов.
По его словам, обстрел ведется из Стаханова со стороны террикона шахты Чеснокова, Стахановского ставка и Ферросплавного завода.
Шахов отмечает, что большинство людей укрылись от обстрелов в подвалах.
Снова стрельба! Террористы-казаки решили порезвиться. В Стаханове со стороны террикона шахты Чеснокова, Стахановского ...Posted by Сергій Шахов on Wednesday, August 26, 2015
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