Боевики ночью не давали покоя военным, обстреляв силы АТО почти сотню раз

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Наиболее горячо, уже традиционно, было вблизи Донецка. Здесь с 10 вечера и до полуночи, оккупанты трижды из 120-миллиметровых минометов и дважды из артиллерии калибра 152 миллиметра вели огонь по нашим позициям в Авдеевке. Также, почти в 20 трижды по Верхнеторецкому, а около 22 по Водяному наемники били из артиллерии калибра 152 миллиметра», - сообщает пресс-центр.

На Артемовском направлении в 22.15 боевики применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» по позициям сил АТО в Троицком. А на Луганщине, с десяти вечера и до 2 ночи боевики обстреливали из 120-миллиметровых минометов и гранатометов Станицу Луганскую.

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«В районе Мариуполя, около 9 вечера противник бил по поселку Старогнатовка из 120-миллиметровых минометов и артиллерии 152 калибра. В целом, в течение вчерашних суток, враг 95 раз нарушил режим прекращения огня. 25 раз боевики применяли артиллерию, 24 – минометы, три раза - реактивные системы залпового огня, 48 раз - гранатометы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

После полуночи боевики продолжили огневую активность в районе населенных пунктов Водяное, Опытное, Авдеевка. А в 1.05, дважды в 3 ночи и в 3.50 боевики из «Градов» били по позициям сил АТО в поселке Богдановка, близ Мариуполя.