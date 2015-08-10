Делегация Минобороны Великобритании посетит места проведения подготовки украинских военных

Завтра, 11 августа, делегация Министерства обороны Великобритании во главе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании господином Майклом Фаллоном, в рамках визита в Украину посетит места проведения подготовки украинских военнослужащих британскими инструкторами на полигоне 199 учебного центра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, британская делегация осмотрит учебные места, ознакомится с учебным процессом, пообщается с личным составом инструкторов и с украинскими военнослужащими.

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Планируется подход главы делегации к представителям СМИ.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 августа, в Украине с рабочим визитом будет находиться министр обороны Великобритании Майкл Фаллон.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в 10.00 проведет встречу с Фаллоном.