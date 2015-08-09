СБУ задержала разведчика террористов "ЛНР" - гражданина России (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный в декабре прошлого года вступил в состав разведывательного подразделения незаконного воинского формирования террористической организации «ЛНР».

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Он сообщил, что ранее участвовал в боевых действиях во время проведения двух «чеченских кампаний» в составе Псковской и Рязанской десантно-штурмовых бригад, имеет профессиональные навыки ведения боя и обращения с различными видами оружия.

Управление СБУ в Донецкой области открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.