СБУ задержала разведчика террористов "ЛНР" - гражданина России (видео)
13:20, 09 августа 2015Война
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины вблизи Станицы Луганской задержали разведчика террористов - гражданина РФ.
СБУ уже открыла уголовное производство / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный в декабре прошлого года вступил в состав разведывательного подразделения незаконного воинского формирования террористической организации «ЛНР».
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Он сообщил, что ранее участвовал в боевых действиях во время проведения двух «чеченских кампаний» в составе Псковской и Рязанской десантно-штурмовых бригад, имеет профессиональные навыки ведения боя и обращения с различными видами оружия.
Управление СБУ в Донецкой области открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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