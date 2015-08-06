Жители Донецка устроили под офисом ОБСЕ "реки крови" (фото, видео)
17:43, 06 августа 2015Общество
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На территории оккупированной боевиками части Донецка местные жители протестовали против миссии ОБСЕ.
В Донецке протестовали против ОБСЕ / vk.com/objdonbass
В ходе протеста они использовали цистерну с красной краской, символизирующей кровь погибших, передает "Радио Свобода".
Протестующие привезли к отелю, где живут представители ОБСЕ, цистерну с красной краской, символизирующей кровь погибших. Стало известно, что они требуют от представителей СММ ОБСЕ посетить районы, которые попадают под обстрелы.
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В свою очередь представители миссии заявили, что они мониторят, собирают информацию и докладывают.
vk.com/objdonbass
"Это все, что мы можем сделать. Мы делаем это и будем делать для вас и всего мира", - подчеркнули представители ОБСЕ.
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