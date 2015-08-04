В Станице Луганской откроют гуманитарно-логистический центр

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОВГА.

По данным пресс-службы, руководитель Луганской ОВГА Георгий Тука посетил пгт Станицу Луганскую, которая в последнее время находилась под постоянным огнем боевиков. В населенном пункте губернатор Луганщины ознакомился с масштабами разрушений, ходом ремонтных работ образовательных и медицинских учреждений и местом для организации логистического центра.

Как отметили в пресс-службе, расположить логистический центр запланировали на площади возле автостанции. Параметр площади позволяет организовать большое количество мест торговли продовольственными товарами и товарами первой необходимости, а также разместить мобильные средства банковского обслуживания для осуществления социальных выплат. Наличие в здании автостанции сетей электро-, водоснабжения и водоотведения позволяет организовать торговые места согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам. В случае начала обстрела со стороны террористических группировок, технические помещения автостанции также возможно использовать в качестве укрытий для посетителей логистических центров.

Читайте такжеГуманитарно-логистические центры для помощи украинцам на Донбассе могут появиться к 24 августа"Мы также предлагаем установить постоянные пункты наблюдения для международных организаций, что позволит в значительной степени повысить уровень безопасности гражданского населения во время работы логистического центра", – отметил Георгий Тука.

"Подобный центр, после согласования в СНБО, мы предлагаем создать перед домом культуры в пгт Новотошковском Попаснянского района", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 июля президент Украины Петр Порошенко поручил председателям областных военно-гражданских администраций ускорить открытие на Донбассе гуманитарно-логистических центров, в которых предусмотреть возможность функционирования мобильных банковских учреждений и торговых точек, где люди смогут купить еду и лекарства по ценам, более низким, чем на оккупированных территориях.