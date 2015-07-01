СБУ задержала информатора, которая передавала боевикам данные об укреплениях Мариуполя

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе информатора террористов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 39-летняя женщина установила контакт с резидентом разведки террористов «Донецкой народной республики» с позывным «баба Лена». Злоумышленница передавала информацию об обустройстве опорных пунктов и уязвимости инженерных сооружений Мариуполя. Собранные данные сразу поступали в т.н. «Генеральный штаб ДНР».

Информатора террористов задержали, ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеСБУ задержала террористов, которые взрывали автомобили в мирных районах Луганщины

В пресс-центре напомнили, что в феврале сотрудники СБУ обезвредили агентурную сеть террористов «ДНР», которая собирала и направляла боевикам разведданные для ведения артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям сил АТО в Мариуполе. Координатором преступной сети была именно «баба Лена».