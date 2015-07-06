СБУ задержала информатора-корректировщика огня террористов в Луганской области
В Луганской области Служба безопасности Украины задержала женщину, которая подозревается в сотрудничестве с террористами так называемой «ЛНР».
Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению жительницы Северодонецка в сотрудничестве с террористами.
Установлено, что жительница Северодонецка с целью содействия террористической организации «Луганская народная республика» передавала представителю боевикам информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также корректировала артиллерийский огонь террористов.
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Материалы досудебного расследования указывают на его возможную причастность к артиллерийским обстрелам поселка в конце июня этого года. Эти обстоятельства проверяются.
Сейчас женщине сообщено о подозрении в преступлении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, ее взяли под стражу.