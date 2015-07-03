За сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных

13:02, 03 июля 2015
Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 4 украинских военных, погибших нет.

REUTERS

Об этом на брифинге сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, 4 - получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранения получили также 4 украинских военных ранены, погибших не было.

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