За сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных
13:02, 03 июля 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 4 украинских военных, погибших нет.
REUTERS
Об этом на брифинге сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, 4 - получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранения получили также 4 украинских военных ранены, погибших не было.
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