За сутки 4 украинских военных получили ранения
13:10, 02 июля 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО 4 украинских военных ранены, погибших нет.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Напомним, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 10 получили ранения.
Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток боевики 54 раза обстреляли украинские позиции.
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