За сутки 4 украинских военных получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения АТО 4 украинских военных ранены, погибших нет.

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Читайте такжеНесмотря на заявления о демилитаризации, боевики продолжили обстреливать Широкино Напомним, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 10 получили ранения. Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток боевики 54 раза обстреляли украинские позиции.

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