Вдоль границы и на Донбассе сосредоточено более 80 тыс. российских военных и боевиков – штаб АТО

10:03, 03 июля 2015
Война
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Вдоль украинской границы и Донбассе сосредоточено более 50 тысяч российских военных и более 30 тысяч боевиков.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО, подполковник Дмитрий Гуцуляк сегодня на брифинге.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной на некоторых направлениях. По информации штаба АТО, продолжается наращивание группировок боевиков в глубине оккупированной территории. Проводятся активные мероприятия по созданию ударных группировок одновременно с мероприятиями боевой подготовки новосозданных формирований", - подчеркнул он.

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По словам Гуцуляка, российские войска вдоль украинской границы насчитывают более 50 тысяч человек, количественный состав незаконных вооруженных формирований составляет более 30 тысяч человек.

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