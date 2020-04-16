Большинство освобожденных из оккупированного Донбасса лиц подтверждают факты избиения и нечеловеческого обращения

Сегодня, 16 апреля, в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

Большинство освобожденных сегодня граждан Украины подтверждают факты избиения и нечеловеческого обращения к ним во время заключения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, об этом сообщил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь.

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«Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пытки, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - подчеркнул он.

Офис Генерального прокурора работает со всеми освобожденными украинцами для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры также обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях.

Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.