На фронт отправили тысячу наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус - "Повернись живим"

Тестироваться будут потенциальные "31-е пациенты", то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни.

Украинским военным на Донбассе отправлены тысяча набороа ПЦР-тестов, которые позволяют выявлять коронавирус на ранней бессимптомной фазе, когда человек представляет наибольшую опасность для тех, кто рядом.

Об этом сообщает фонд "Повернись живим" на странице в Facebook.

В фонде отмечают, что именно массовое использование ПЦР-тестов позволило таким странам, как Южная Корея, сдержать, растянуть во времени и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса.

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"В течение следующей недели военными медиками будет собран биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лаборатории. ПЦР-тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных (если они есть). Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирование, сделанное с учетом опыта других стран", - сообщили сотрудники фонда.

Отмечается, что первое массовое тестирование состоится именно в армии благодаря пожертвованиям меценатов.

"Тестироваться будут потенциальные "31-е пациенты", то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов, и, самое главное - военные медики. Результаты тестирования не будут разглашаться нашим фондом без согласия на то руководства армии", - добавляется в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве обороны Украины на время карантина создан Центр координации и взаимодействия органов власти с военным командованием. Центр будет собирать информацию о состоянии выполнения мероприятий и ситуации в войсках, военных вузах, организациях, подчиненных Минобороны, по предотвращению распространения коронавируса.