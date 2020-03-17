С начала суток на Донбассе боевики 10 раз нарушили перемирие
С начала текущих суток на Донбассе оккупанты 10 раз нарушили перемирие.
Читайте такжеБоевики били на Донбассе из минометов и гранатометов, ранен украинский военный
Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В частности, шесть обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 4 обстрела.
При этом в штабе отметили, что обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
"Сегодня, 17 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военнослужащие были эвакуированы в военно-медицинского учреждения, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - отметили в штабе.