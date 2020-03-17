С начала суток на Донбассе боевики 10 раз нарушили перемирие

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток на Донбассе оккупанты 10 раз нарушили перемирие.

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Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, шесть обстрелов были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 4 обстрела.

При этом в штабе отметили, что обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

"Сегодня, 17 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военнослужащие были эвакуированы в военно-медицинского учреждения, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь", - отметили в штабе.